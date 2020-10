Haaland trascina il Dortmund: 4-0 al Friburgo. Schick, prima gioia con il Leverkusen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince il(avversario della Lazio in Champions) riscattando così la sconfitta contro l'dello scorso weekend: 4-0 alper i gialloneri di Favre, con doppietta del solito(autore anche di un assist), e gol die di. Il mattatore di giornata però è stato il 18enne: 3 assist e giocate d'autore. Primo gol dicon la maglia del. Ma le "aspirine" non vanno oltre l'1-1 sul campo dello. Al vantaggio iniziale dell'ex Roma (7') con un imperioso colpo di testa, risponde al 76'. In testa alla classifica della Bundesliga c'è comunque il, che batte 2-1 l'in rimonta. Rete del solito(sono già 6 in campionato per il croato) per gli ospiti, che però poi si fanno ribaltare nel secondo tempo da, quest'ultimo in rete dopo il suggerimento dell'ex Milan. Vince anche il(1-0) sull'. Decisivoal 27', dopo che lo stesso pochi minuti prima, si era visto annullare un gol per fuorigioco rilevato dal Var. Vittoria esterna infine per il: 3-1 sul campo delcon gol di. Inutile la rete nel finale per i padroni di casa di Rexhbecaj.