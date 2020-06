Bundesliga, per il Bayern verso il titolo c'è l'ostacolo Leverkusen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli occhi su. Forse l'ultimo ostacolo per la squadra di Flick prima di mettere le mani sul Meisterschale. Buona parte della Bundesliga passa dal risultato di domani: una vittoria dei campioni in carica metterebbe la parola fine al campionato. Se invece Havertz e compagni riuscissero a piazzare il colpo, una contemporanea vittoria delin casa contro lmetterebbe pepe alle ultime giornate del campionato tedesco. Il 30esimo turno di campionato comunque si apre stasera, con l'anticipo tra Friburgo e Monchengladbach: una partita che vede due squadre rispettivamente alla ricerca di un posto in Europa League e Champions. Inizio col botto prima della grande abbuffata di domani con una giornata ricca di fascino. Perché oltre alle partite già citate ci sarà il Lipsia impegnato in casa col Paderborn - impegno facile per Schick che sarà ancora titolare nell'undici di Nagelsmann - e Francoforte-Mainz: sfida salvezza che potrebbe decidere le sorti di una delle due. Chiuderanno il quadro della giornata quattro partite che mettono in palio punti pesanti: Dusseldorf-Hoffenheim (domani), Werder-Wolfsburg, Union Berlino-Schalke e Augusta-Colonia (domenica).