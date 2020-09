Bundesliga al via, apre Bayern-Schalke 04 ma a porte chiuse

Senza pubblico la scorsa estate, senza pubblico ora. Almeno in questo momento. La partita di apertura del campionato tedesco di calcio prevista per domani tra FC Bayern e FC Schalke 04 si giocherà senza pubblico. Lo ha deciso la città di Monaco, a quanto riferisce Dpa. La crescita dei nuovi casi di covid nelle ultime ventiquattro ore in Germania, oltre 2100, e in particolare l'alta percentuale in Baviera è la motivazione che ha portato le autorità a prendere questa decisione. Il governo due giorni fa aveva dato il via libera per riportare sugli spalti il pubblico, per il 20% della capacità degli impianti. Ultimo aggiornamento: 14:58

