Bayern, Kingsley Coman: 8 campionati conquistati in 8 stagioni a soli 24 anni

Otto campionati conquistati in otto stagioni a soli 24 anni. È l'incredibile en plein di Kingsley Coman, l'esterno francese ex Juve che ieri sera ha vinto il suo quinto titolo consecutivo in Bundesliga col Bayern Monaco. Una striscia positiva per il giocatore transalpino che è iniziata non appena ha messo piede nel calcio professionistico. Coman, che ha festeggiato 24 anni 4 giorni fa, ha vinto il suo primo scudetto in Ligue1 con Carlo Ancelotti al Paris Saint Germain nella stagione 2012-13 anche se quell'anno giocò solo 3 minuti in campionato. La stagione successiva, con Laurent Blanc in panchina, 2 presenze e un totale di 36 minuti e secondo titolo nazionale conquistato a soli 18 anni. Nella stagione 2014-2015 il grande balzo in Serie A, alla Juventus: 14 presenze nella squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri e la gioia dello Scudetto. L'anno seguente Coman conquista l'8 agosto a Shanghai la Supercoppa italiana contro la Lazio e fa in tempo ad esordire in campionato contro l'Udinese prima di lasciare la Juve per trasferirsi al Bayern Monaco. Da lì la fortunata esperienza coi bavaresi, per lui 106 presenze e 18 gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA