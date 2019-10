Scivolone Bayern: 1-2 con l'Hoffenheim

Dopo il trionfale 7-2 in Champions League contro il Tottenham, il Bayern Monaco perde 2-1 in casa la sfida contro l'Hoffenheim valida per la settima giornata di Bundesliga. A condannare i bavaresi la doppietta di Sargis Adamyan, 54' e 79', per i campioni di Germania in gol Lewandowski al 73'. La classifica vede il Bayern in testa con 14 punti assieme a Friburgo, Lipsia e Bayer Leverkusen.



I risultati della 7a giornata: Friburgo-Dortmund 2-2; Leverkusen-RB Lipsia 1-1; Paderborn-Mainz 1-2; Schalke-Colonia (ore 18.30); Herta Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-1 (giocata ieri); Borussia Monchengladbach-Augusburg (domani ore 15.30); Wolfsburg-Union Berlino (domani ore 18), Eintracht Francoforte-Werder Brema (domani ore 18).





