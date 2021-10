Buffon imbattibile a morra cinese, sfida i giovani del Parma e stravince

Venerdì 1 Ottobre 2021, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:45

Gigi Buffon imbattibile anche a morra cinese, lo storico gioco chiamato anche "Forbice e sasso". A 43 anni il portierone ex Juventus e Nazionale ha sfidato i giovani del Parma durante il ritiro. Nessuno però è riuscito a competere con Buffon che ha vinto tutti gli scontri diretti scatenando l'entusiasmo dei compagni.

Uno dopo l'altro si sono dovuti inchinare all'esperienza e alla grinta dell'estremo difensore, con esultanze da stadio. Un modo per fare spogliatoio e alimentare il suo ruolo da leader all'interno del gruppo. Buffon è sceso in serie B per tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio italiano prima dell'approdo alla Juventus e riportarlo in serie A dopo la retrocessione avvenuta la scorsa stagione.