Buffon lascia il Psg: «Parigi resterà casa mia. Pronto a nuove esperienze»

Gianluigi Buffon lascia il Psg e non chiarisce più di tanto se l'addio a Parigi sarà anche un parentesi che si chiude con il calcio. Anche se, da ambienti vicini all'ex numero uno azzurro, filtra la voglia di continuare a giocare con diversi club europei che si sarebbero già fatti avanti. L'annuncio lo ha dato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale si spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo.E a stretto giro di posta è arrivato il commiato social di Buffon. Che cita Hemingway e si dice «spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali».