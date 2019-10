Le buone prestazioni di Mancini hanno portato la Roma alla decisione di "scartare" i due svincolati, in questi giorni in prova a Trigoria. Sia a Buchel sia a Rodwell è stato detto, no grazie. A risentirci. Per il momento niente Roma. Fonseca ha deciso di andare avanti con gli uomini che ha, aspettando il recupero, a quanto pare lampo di Pellegrini, e di Diawara, che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, quindi a metà novembre.





