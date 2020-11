La Roma omaggia Maradona: Bruno Conti porterà i fiori davanti al murales di Diego

Il gemellaggio anni '80 forse non tornerà, è presto, ma il gesto probabilmente stempererà i rapporti negativi tra Roma e Napoli (i tifosi). La Roma ha pensato di omaggiare l'ex dieci del Napoli in occasione della sfida di domenica inviando una propria delegazione ai quartieri spagnoli, per deporre una corona di fiori sotto al murales dedicato a Diego. A «capo» della delegazione nelle prossime ore ci sarà Bruno Conti che non appena saputo della morte di Maradona è stato tra i primi a esprimere il suo cordoglio.

