Serie A, il giudice sportivo dà un turno di squalifica a Brozovic, Cristante e Bastoni

Sono 4 in tutto i giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo a seguito dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Due calciatori sono dell'Inter: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Uno è della Roma, Bryan Cristante e l'altro del Crotone Pedro De Almeida Lopes Pereira Miguel (Crotone), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Già diffidato, è ormai alla quinta sanzione. Una ammenda di 2000 euro è stata inoltre decisa ai danni di Federico Bernardeschi della Juventus per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

