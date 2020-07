Brescia-Verona, Cagliari-Atalanta, Parma-Fiorentina, Sampdoria-Spal e Udinese-Genoa dalle 19.30 La Diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima vittoria del Brescia in serie A il 14 dicembre scorso, 3-0 sul Lecce; poi solo 5 punti nelle rimanenti 14 partite. Verona corsaro 3 volte in questo torneo fuori casa, ma ora sono 6 le partite consecutive senza vittorie degli scaligeri lontano dal Bentegodi.Il Cagliari di Walter Zenga ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite, grazie alle vittorie a Ferrara sulla SPAL e in casa col Torino ed al pareggio di Bologna; Atalanta scatenata in campionato, le vittorie consecutive fino a questo momento sono 7 con 22 gol fatti e 9 subiti.Parma con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte dalla ripresa del torneo dopo la pausa per il coronavirus; da ultimi, i ko in casa con l'Inter e quello più doloroso ancora di Verona. Fiorentina in crisi nera: sono 5 le partite consecutive senza vittorie, con 3 soli punti conquistati ma le sconfitte di Roma contro la Lazio e in casa col Sassuolo come prestazioni più recenti in Serie A.La Sampdoria è tornata a vincere in campionato dopo 3 debacle consecutivi, e a Marassi non vince dall'8 marzo scorso in occasione del 2-1 sul Verona. Per la SPAL solo 1 vittoria negli ultimi 9 impegni di Serie A, a fronte di 1 pareggio e ben 7 sconfitte.L'Udinese non vince in casa da 4 partite, durante le quali ha collezionato solo 2 punti con 2 soli gol fatti e 5 subiti; buone le prestazioni del Genoa lontano da Marassi, dove Pandev e compagni hanno conquistato 13 dei 26 punti che contano al momento in classifica.