Il Brescia vince al 93' e manda la Spal in serie B

Dopo tre stagioni, la Spal saluta la serie A: il ko 2-1 in casa del Brescia è la sentenza definitiva per la squadra di Di Biagio. Un verdetto che ormai era scritto e che le 'rondinellè proveranno fino alla fine a evitare (-9 dal Genoa) dopo la rimonta targata Zmrhal, autore di una doppietta in risposta al gol iniziale di Dabo. Partenza aggressiva da parte della Spal che conquista 4 angoli nei primi 2' e mezzo. A parte una deviazione sottomisura di Cerri sventata da Joronen, è comunque molto più fumo che arrosto. Lo stesso vale soprattutto per il Brescia, molto molle. La partita è davvero povera di contenuti: sono poco più che schermaglie tra un errore e l'altro da una parte e l'altra. Al 42' è la Spal a passare in vantaggio: accade con Dabo che chiude un triangolo con Missiroli, trova la respinta di Joronen, ma anche il pallone che, sfuggendo alle mani del portiere, gli rimbalza sullo stinco per il merito vantaggio. E al 46' gli ospiti sfiorano il raddoppio: su cross di D'Alessandro da sinistra, la bella conclusione del 2001 Tumjov è fuori. L'avvio di ripresa vede il Brescia vicino al pareggio: dall'altezza del dischetto Mateju calcia malissimo.

LEGGI LA CRONACA

GUARDA LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È senza dubbio un gol sbagliato. E al 3' un tiro cross di Skrabb fa rischiare l'autogol al duo Letica-Cionek che si salvano in qualche modo in corner. Al 9', versione sciupone è Donnarumma: su un gran pallone servitogli da Torregrossa manda a lato con Letica in uscita. Donnarumma ancora protagonista al 16' con una bella giocata che trova però l'esterno della rete. Nel Brescia deve uscire Skrabb, in campo dal 1' della ripresa, colpito duro da una brutta entrata da rosso di Reca che rimedia solo il giallo. Squadre lunghe, difese esposte. A farne le spese al 24' è la Spal che subisce il pareggio su conclusione tesa di Zmrhal. E 3' dopo via Var viene annullato un gol a Donnarumma per fuorigioco di Martella. Ancora Brescia alla mezz'ora con una punizione a giro di Sabelli che finisce a lato. Da Genova arriva la notizia del vantaggio dei rossoblù sul Lecce che condanna la Spal alla Serie B. Ancora Donnarumma manca di poco il ribaltone mentre Zmrhal con un sinistro in diagonale firma il ribaltone.