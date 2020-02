Brescia-Napoli alle 20.45 Diretta Probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

L'anticipo del venerdì tra Brescia e Napoli apre il programma della 25esima giornata di campionato. I lombardi hanno assoluto bisogno di vincere e di invertire la rotta: i punti di distacco dal quartultimo posto ora sono 7 e la salvezza sempre più lontana; segnali di ulteriore ripresa per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nello scorso turno di campionato ha espugnato Cagliari grazie alla rete di Mertens, portandosi così a quota 33 in graduatoria a due punti dal sesto posto.Il Brescia ha quasi dimenticato, suo malgrado, il significato del verbo vincere: i lombardi infatti mancano i 3 punti da 9 partite, durante le quali hanno collezionato 3 pareggi e 6 sconfitte; Napoli in netta ripresa dopo la lunga crisi: quella di Cagliari è la terza vittoria - la seconda consecutiva in trasferta - nelle ultime 4 gare giocate.