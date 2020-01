Lazio, le pagelle: Acerbi è una garanzia, Caicedo prezioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia sempre nei disimpegni coi piedi. E’ poco reattivo sulla girata di Balotelli. Facile la parata su Romulo. Sorpreso.Vuole giocare d’anticipo, ma si fa mandare da Balotelli fuori tempo. Poi entra nel panico e sembra un birillo. Principiante.Sventa tutte le occasioni del Brescia, arriva sempre prima. Sino alla fine non molla e lancia Milinkovic per la vittoria. Re Leone.All’inizio ha vita facile, ma poi diventa pian piano sempre più nervoso e traballante. Così Inzaghi lo sostituisce. Affannato.Spinge parecchio, ma è impreciso a volte nell’ultimo passaggio. Nella ripresa è più arretrato e si vede molto meno in attacco. Intermittente.Si sacrifica in tutti i duelli, stravince tutti quelli aerei. In occasione del gol vittoria si trascina dietro due avversari. Gigante.Gioca in regia, ma cerca il tiro come una mezz’ala. Poi capisce che deve sacrificarsi per la Lazio d’attacco in mediana. Maratoneta.Non è suo agio fuori ruolo. Sul gol del Brescia perde palla a centrocampo, anzi la perde di continuo. Nella ripresa solo un tiro a fil di palo. Spaesato.Prima per poco non trova la porta col piattone come in Supercoppa, poi Joronen gli nega la gloria anche su un potente rasoterra. Sfortunato.Prima il gol in fuorigioco, poi si conquista il penalty e procura a Cistana il rosso. Infine decisivo anche con la sponda per Ciro. Prezioso.Al primo tiro è quasi letale. Serve di tacco a Caicedo la palla del rigore, che trasforma di piattone. Quindi il raddoppio in caduta al 91’. Bomber.Stavolta l’impatto non è come sempre, gli manca la brillantezza mostrata a fine 2019 per colpa del polpaccio dolorante. Sofferente.Entra per scagliare dentro il numero maggiore di palloni possibili. Lo fa con costanza, anche se dai suoi cross non arriva la svolta. Operaio.Esperimento poco riuscito Correa mezz’ala, passa alla difesa a 4 nella ripresa. Non incide la sua strategia, ma nel voto la nona impresa consecutiva.Usa un metro di giudizio maschio, poi comincia a tirar fuori un cartellino dietro l’altro. Severo ma giusto il rigore per Caicedo.