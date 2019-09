Brescia-Juventus, Szczesny errore clamoroso, Higuain sotto tono. Bene Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Szczesny 5 Errore clamoroso sul tiro potente ma centralissimo di Donnarumma per il vantaggio del Brescia, si riscatta in parte nel finale con una deviazione da campione su MartellaDanilo ng (19’ pt Cuadrado 6,5 Entra a freddo ma sbaglia pochissimo, ordinato e preciso)Bonucci 6 Ha un bruttissimo cliente come Balotelli da tenere d’occhio, un giallo, qualche sportellata e pochi rischi corside Ligt 6 Ancora in rodaggio ma cresce in personalità e affiatamento coi compagniAlex Sandro 6 Bene in fase di spinta, in difesa concede poco ma nell’occasione del gol di Donnarumma temporeggia invece di andargli sotto.Khedira 6 Sfiora il gol con una rasoiata a fil di palo, partita tattica e meno dispendiosa di altrePjanic 7 Un altro passo rispetto a Bentancur in regia, bel duello con Tonali. Trova il gol del vantaggio con un colpo balisticamente perfetto, nell’angolinoRabiot 5 Primo tempo disastroso, non ha il passo e nemmeno la grinta per rincorrere gli avversari. Nella ripresa cresce, sfiora il gol con un tiro impreciso e dà più sostanzaRamsey 6,5 Ottime geometrie, detta i tempi e tra le linee le palle sono quasi tutte sue. Sulla trequarti fa la differenza (25’ st Bernardeschi 6 Entra con piglio, positivo)Higuain 5 Sbaglia tre occasioni clamorose, si fa ipnotizzare da Joronen. Si sbatte e corre senza sosta ma non è serataDybala 7 Impatto molto positivo: batte il corner che innesca l’autogol di Chancellor, si prende la punizione del raddoppio, dopo averla calciata sulla barriera. In crescita e di nuovo in fiduciaSarri 6 Due scelte non azzeccate: Danilo (che avrebbe potuto rifiatare) e Rabiot, ancora non in condizione. Non si vede ancora il bel gioco ma intanto è in testa alla classifica, aspettando l’Inter.Alberto Mauro