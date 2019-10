Brescia-Inter, i voti: Sabelli è il migliore delle Rondinelle, Handanovic è provvidenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALFONSO 6Debutta in serie A all’età di 31 anni proprio contro l’Inter, squadra nella quale è cresciuto.MANGRAVITI 6Esordio anche per lui. Non sente l’emozione e va spesso in anticipo.CISTANA 5.5Sfortunato quando devia il tiro di Lautaro Martinez.GASTALDELLO 5.5Non sempre riesce ad andare in anticipo sugli attaccanti dell’Inter.SABELLI 7Cerca di dare una marcia in più alle manovre offensive del Brescia. Il migliore in campo delle Rondinelle.BISOLI 6.5Provvidenziale sullo 0-0 quando anticipa Lautaro Martinez sottorete ed è da una sua conclusione che Skriniar sigla l’autorete.TONALI 6All’inizio sono tanti gli errori di impostazione, poi cresce con il passare dei minuti e il Brescia diventa più aggressivo.ROMULO 6Sempre a rincorrere gli avversari. Meglio nella ripresa.MATEJU 5.5Non sempre brillante nei duelli con Candreva.DONNARUMMA 6Costringe Handanovic a un bellissimo intervento al 5’ del secondo tempo.BALOTELLI 6Sesta gara in carriera contro l’Inter, sua ex squadra, ma ancora zero gol. Male nel primo tempo, ma a inizio ripresa sfiora il pari.MARTELLA 6Sicuramente meglio di Gastaldello.CORINI 5.5Potrebbe essere stata l’ultima partita sulla panchina del Brescia.HANDANOVIC 7Si fa trovare pronto sulla conclusione da fuori di Balotelli nella prima vera occasione del Brescia. Poi è prodigioso anche sulla conclusione ravvicinata di Donnarumma e su un colpo di testa sempre di Super Mario.GODIN 6Dalle sue parti il Brescia si vede poco. Ci prova con un colpo di testa che finisce sopra la traversa.DE VRIJ 6.5Un inizio stagione eccellete. Nella difesa a tre si sente a casa.SKRINIAR 5È quello che più soffre il sistema di gioco di Antonio Conte. La sua autorete riapre il match.CANDREVA 6.5Rinato con la cura dell’ex ct. Un’altra gara nella qualeGAGLIARDINI 6.5Non si tira mai indietro quando c’è da lottare in mezzo al campo.BROZOVIC 6.5Anche al Rigamonti il gioco dell’Inter passa dai suoi piedi.BARELLA 6Tanta corsa, molta intensità e qualche pallone pericoloso pennellato nell’area bresciana.ASAMOAH 5A inizio match un suo retropassaggio ad Handanovic fa rabbrividire Antonio Conte. Sabelli lo manda in tilt.LUKAKU 7Subito pericoloso all’inizio, poi fatica nel rendersi pericoloso. Suo il gol del raddoppio - che taglia le gambe al Brescia – con un gol bellissimo di sinistro.LAUTARO MARTINEZ 6.5Lotta su ogni pallone e firma il gol del vantaggio seppur con la deviazione decisiva di Cistana.CONTE 6.5Torna in vetta alla classifica almeno per una notte. In attesa della Juventus.