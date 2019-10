Brescia-Inter, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' dal girone di ritorno del campionato 200/2001 che il Brescia non batte l'Inter: quel giorno, il 29 aprile, ci pensò Roby Baggio su rigore a regalare i 3 punti alle Rondinelle. In totale, gli scontri diretti sono 22, con 3 successi dei padroni di casa, 8 degli ospiti e ben 11 pareggi; manca dal maggio 2005 il successo dei milanesi: 0-3 grazie ad una doppietta di Martins e ad una rete di Bobo Vieri.(3-5-2) probabile formazione: Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Balotelli, A. Donnarumma All Corini(3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. ConteE' derby lombardo quello in programma questa sera alle ore 21 per la 10a giornata del campionato di Serie A: al Rigamonti si incontrano infatti Brescia ed Inter, con in palio 3 punti fondamentali per entrambe le compagini. I padroni di casa, infatti, fermi a 7 punti, devono riscattarsi dopo l'amara sconfitta di Marassi contro il Genoa, mentre i nerazzurri hanno ancora il rimpianto di non essere riusciti a superare il Parma e di aver pertanto fallito il sorpasso alla Juventus.