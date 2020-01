Torregrossa e Joao Pedro protagonisti del 2-2 tra Brescia e Cagliari. «Vaffa...» all'arbitro, Balotelli espulso

Joao Pedro e Torregrossa grandi protagonisti del 2-2 tra Brescia e Cagliari al Rigamonti, con due belle doppiette. La prima per l'attaccante del Brescia, mentre per il brasiliano dei rossoblu è il 13esimo gol stagionale.

Cagliari subito pericoloso al 3', sul rilancio dei difensori Simeone sguscia a Chancellor e si presenta a tu per tu con Joronen, destro del centravanti argentino e guizzo del portiere che chiude l'angolo e si rifugia in corner. Al 20' sardi in vantaggio: bella manovra del Cagliari a destra a liberare Nandez, cross preciso e a centro area imperioso stacco di Joao Pedro che anticipa Cistana e batte in modo imparabile Joronen. Il vantaggio però dura poco. Al 27' punizione di Tonali, parabola tesa nell'area affollata dove svetta di testa Torregrossa, anticipa Klavan e mette in rete alle spalle di Olsen. La gara è aperta e al 31' Joronen nega il bis a Joao Pedro e poco dopo si ripete su Simeone. Al 49' arriva il gol delle rondinelle: Tonali appoggia per Torregrossa che dalla distanza lascia partire un sinistro potente e preciso che si insacca sotto la traversa. La squadra di Maran non ci sta e al 56' Nainggolan inventa per Joao Pedro che colpisce di testa sfiorando il 2-2. Pareggio che giunge poco dopo. Al 68' intervento falloso di Tonali su Simeone, con l'arbitro Giua che assegna il penalty: conclusione secca di destro, bassa e angolata di Joao Pedro, intuisce Joronen ma non riesce a neutralizzare: gol numero 13 in campionato per il brasiliano. Il Brescia cerca la vittoria e al 75' Chancellor di testa colpisce la parte superiore della traversa. Poi Corini inserisce Balotelli al 74' ma la gara di Super Mario dura meno di 10 minuti. Dopo una entrata in gioco pericoloso, si prende un cartellino, protesta in modo plateale contro l'arbitro e rimedia il secondo giallo, quindi l'espulsione. Nel finale con il Brescia in dieci il Cagliari prova il colpo esterno ma Joronen si oppone sul destro di Nainggolan in due tempi e salva la squadra dalla sconfitta.

