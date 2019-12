Brescia, Balotelli: «Gli Europei? Penso a salvare la mia squadra»

«Far gol è sempre emozionante, poi io la gestisco tranquillamente. E' sempre bello fare gol sotto la curva». Così Mario Balotelli, intervistato da Dazn al termine di Spal-Brescia, decisa a favore della squadra ospite proprio grazie a Supermario. «Abbiamo sofferto molto - ammette Balotelli -. La vittoria? Era ora. Ci abbiamo provato anche in partite più complicate di queste, siamo stati sfortunati. Abbiamo altri tre match importanti, speriamo di far bene». Ma l'eventuale convocazione per Euro 2020 dipende da queste partite? «Tutti vogliono giocare l'Europeo - risponde Balotelli -, per me è importante salvare il Brescia, è questo che ho in testa». 50 gol in A: a chi lo dedica? «A mia figlia e mio figlio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA