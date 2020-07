Una tempesta in piena regola si è abbattuta nel primo pomeriggio su Brescia dove, alle 19,30, è in programma l'incontro di calcio Brescia-Roma. Le previsioni dicono che la forte perturbazione dovrebbe attenuarsi intorno alle 19 e quindi la disputa dell partita non dovrebbe essere in pericolo.

Ultimo aggiornamento: 16:35

