Brescia-Lazio La Diretta dalle 12.30 Le probabili formazioni: Immobile c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia e Lazio aprono il programma della 18esima giornata di Serie A. I lombardi vengono dall'ottimo pareggio di Parma, che ha consentito loro di salire a 14 punti in classifica portandosi a -1 dal quartultimo posto occupato da Lecce e Sampdoria; torna in campo la Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa italiana dopo il 3-1 rifilato alla Juventus e terza a -6 dal duo di testa e con la partita contro il Verona da recuperare, rinviata proprio per consentire il felice viaggio in Arabia Saudita.Sono solo 4, fino a questo momento, i punti raccolti dal Brescia di fronte ai propri tifosi, su un totale di 13 fin qui conquistati: l'unico match vinto è quello con il Lecce, della 16esima giornata. La Lazio segna tanto e incassa poco quest'anno: 38 gol fatti, meglio solo l'Atalanta, e 16 subiti, peggio solo dell'Inter che ne ha incassati 14.1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek; 45 Balotelli, 11 Torregrossa1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 16 Parolo, 32 Cataldi, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 17 Immobile, 11 Correa.