Brasile, Tite in difesa punta sul blocco Juventus: Bremer, Danilo e Alex Sandro convocati per i Mondiali in Qatar

Promossi in blocco al Mondiale. I dubbi in realtà erano pochi, considerando il rendimento nelle ultime settimane, ma nella giornata di oggi è arrivata anche la conferma ufficiale. Nella lista dei 26 convocati dal ct Tite per la spedizione in Qatar 2022 ci sono anche i tre juventini su Bremer, Danilo e Alex Sandro, la difesa titolare che ha imbrigliato Dzeko e Lautaro Martinez contro l’Inter. Con Bonucci ormai non più titolare inamovibile, e poche alternative sugli esterni, Allegri ha rilanciato in pianta stabile la Juve con la difesa a tre, ottenendo un discreto successo. Quattro vittorie consecutive nelle ultime 4 di campionato, senza subire gol: non succedeva dal 2018. Bremer non era al 100% - con qualche linea di febbre e l’influenza in settimana - ma non ha voluto mancare l’appuntamento contro i nerazzurri. Allegri ha fatto la prova generale di quella che potrebbe diventare la difesa titolare di Tite ai Mondiali, e le prestazioni maiuscole di Bremer e Danilo hanno spinto i bianconeri al primo successo in uno scontro diretto da inizio stagione, con tanto di sorpasso in classifica sull'Inter.