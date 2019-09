Brasile, record per il calcio femminile: il Flamengo vince 56-0

Il match senza storia, ma da primato. È finita 56-0 (29-0 all'intervallo) la partita del campionato carioca donne che ha opposto le rossonere del Flamengo alle ragazze del Greminho. Per dare un'idea della disparità di forze sul terreno di gioco della Gavea, all'11' del primo tempo il punteggio era già di 7-0. Poi la pioggia di gol è continuata per tutta la partita. Per la cronaca, la prima rete è stata segnata da Aryane dopo nemmeno un minuto di gioco, mentre nel finale del match in ognuno dei tre minuti di recupero (91', 92' e 93') il Flamengo è andato a segno, con Debora Sorriso, Samhia e Lu Meireles. Il risultato di oggi è un record nella storia del calcio brasiliano, dove a livello femminile si sta introducendo il professionismo.





