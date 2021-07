Brasile-Perù 1-0: gli highlights della semifinale di Copa America

Martedì 6 Luglio 2021, 14:49

Si è conclusa con la vittoria del Brasile per 1-0 la semifinale di Copa America contro il Perù. A segnare la rete decisiva Paquetà con il supporto di un Neymar geniale. I verdoro conquistano così la finale dell’11 luglio che si giocherà nel leggendario Maracanã, lo stadio di Rio de Janeiro. L’altra squadra finalista sarà la vincente tra Colombia e Argentina, ancora da giocare. In attesa di scoprire il nome dell’avversario che dovrà affrontare la squadra brasiliana in occasione del match decisivo del torneo, ripercorriamo in questo video tutti i momenti caldi della partita: ecco gli highlights di Brasile-Perù.