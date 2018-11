Il Brasile di Neymar doma l'Uruguay, ma che scintille con Cavani Video

Amisto entre Brasil y Uruguay pero de amistoso no hubo nada entre Cavani y Neymar... pic.twitter.com/ht8uhMJbo4 — Medio Central (@mediocentral) 16 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amichevole di lusso a Londra fra ildie l'di. All'Emirates Stadium si è visto grande spettacolo, protagonisti anche tanti giocatori “italiani” dagli juventinial milanistae all'interista. Ha vinto la formazione verdeoro, con un gol segnato su rigore da Neymar a poco meno di 15minuti dal termine della partita. Nella Seleçao ha fatto il suo debutto anche il “napoletano”, che corona così il suo lungo inseguimento alla casacca verdeoro. Il gol partita è per Neymar il 60° centro con la nazionale brasiliana: O Ney si avvicina sempre più a Zico, terzo marcatore verdeoro di tutti i tempi,che di gol ne ha fatti 66.Ma non è stato il gol a prendersi i riflettori della supersfida, quanto l'ennesimo episodio di un rapporto difficilissimo tra lo stesso Neymar e il compagno di squadra al, Edinson Cavani. I due non si sono mai piaciuti e il caso del rigore contro illo aveva manifestato al mondo intero: l'uruguayano voleva batterlo in quanto calciatore fin lì designato del Psg, il brasiliano, forse in nome del suo ingaggio multimilionario, pretendeva che l'incombenza spettasse a lui. E il siparietto tra i due a muso duro sul dischetto andò in mondovisione. Ieri, secondo atto. Neymar fa un tunnel a Cavani che non gradisce e reagisce con un fallaccio sul compagno di squadra che gli vale il cartellino giallo. Poi le scuse che Neymar accetta a malapena, sfilando la mano in fretta e furia da quella di Cavani, che reagisce ancora sussurando qualche parola non propriamente di affetto. Insomma, vista anche l'intesa tra Neymar e Mbappè, questa ennesima scintilla allontana sempre più Cavani da Parigi.