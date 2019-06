Brasile contestato fra fischi, olé e Var: solo 0-0 Qualificazione all'ultima, Perù-Bolivia: 3-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano due vecchie conoscenze del girone A: i fischi per il Brasile e il Var che “salva” il Venezuela. A Salvador, infatti, la formazione di Tite non va oltre lo 0-0 contro la Vinotinto, rimandando la qualificazione all’ultima giornata contro il Perù. Tite conferma alcune scelte della prima gara, fra cui il tridente d’attacco con Richarlison, Firmino e David Neres. I padroni di casa mantengono il controllo del gioco per gran parte dell'incontro, ma devono fare i conti con il Var in due occasioni. Nel secondo tempo, il Var vede un fuorigioco di Firmino nello scambio che porta Gabriel Jesus alla rete. L’attaccante del Liverpool è il “responsabile” anche dellla secondo gol annullato a pochi minuti dal 90’, quando devia una conclusione di. Il pubblico di Bahia mostra tutta la sua insofferenza punendo Tite con fischi e perfino qualche “olé” in favore del Venezuela.La Vinotinto, da parte sua, guadagna il secondo punto nel girone e arriva all’ultima sfida con la Bolivia con la possibilità di giocarsi una qualificazione inattesa. L’opinione pubblica rimprovera a Tite un certo immobilismo tattico - l’unica novità è l’inserimento a centrocampo dell’ex Gremio Arthur - e un’insistenza nel voler puntare su giocatori considerati chiave come Fernandinho, che in verde-oro però ha raramente espresso le qualità viste al City. Nell’altro match del primo girone, il Perù passa in svantaggio contro la Bolivia.firma il rigore del vantaggio, ma la Blanquirroja trova il pareggio grazie all’asse. L’ex Schalke Farfan sigla il vantaggio di testa dopo 12’ del primo tempo, mentre Flores chiude la vittoria sul 3-1. Il gruppo A torna in campo sabato alle 21, con in contemporanea Perù-Brasile, che si giocano primo posto e qualificazione, e Bolivia-Venezuela, con quest’ultima pronta al colpaccio in caso di scivoloni. Nella notte di mercoledì, alle 2.30 italiane, tocca invece all’Argentina contro il Paraguay, che sarà preceduta da Colombia-Qatar, 23.30 italiane.