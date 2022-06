Brasile, Bolsonaro con la maglia della Lazio mentre guarda una partita

Bolsonaro con la maglia della Lazio mentre guarda una partita in tv. Le immagini del presidente del Brasile che indossa la divisa della squadra biancoceleste sono apparse sul web. E per precisione sul profilo Twitter di Mario Frias. Quest'ultimo, collaboratore di Bolsonaro, ha condiviso l'immagine che immediatamente ha fatto il giro del mondo. Ecco cosa dice Frias attraverso il suo account: «Guardare in tv una partita di domenica accanto al presidente Bolsonaro. Che match, amici miei! Il mio Botafogo ha vinto ancora al fotofinish. Abbiamo un presidente dal piede caldo?». Bolsonaro è tifoso del Palmeiras, squadra che affronterà il San Paolo nel prossimo turno di campionato.

Lazio, ecco Marcos Antonio: l'arrivo del nuovo acquisto