Brasile-Argentina, entra in campo la Fifa: entrambe finiscono sotto indagine

Martedì 7 Settembre 2021, 19:00

Brasile-Argentina, due giorni dopo. Dopo la sospensione della gara da parte delle autorità sanitarie brasiliane, anche la Fifa apre un'indagine per entrambe le federazioni coinvolte. Il massimo organo del calcio, infatti, conferma di voler accertare le responsabilità sia del Brasile sia dell'Argentina per lo stop alla partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

«A seguito dell'analisi dei report ufficiali sulla partita - sottolineano in una nota - possiamo confermare che il procedimento disciplinare aperto riguarda tutte e due le federazioni. Alle due squadre è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni che saranno prese in attento esame dalla disciplinare».