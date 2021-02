Braga-Roma 0-1 diretta: Dzeko decide il primo tempo. Cristante ko. Mancini capitano

45' + 1 - Fine primo tempo

45' + 1 - Provvidenziale intervento di Spinazzola che riesce ad anticipare Galeno al momento del tiro

44' - Coraggiosa uscita di Matheus che per intercettare un pallone diretto a Mkhitaryan si esibisce in un colpo di testa al limite dell'area di rigore

40' - Fallo di Gaitan su Mkhitaryan nella metà campo giallorossa. Calcio di punizione per la Roma.

38' - Pedro spreca una buona occasione ma viene segnalato il fuorigioco. Decisione dubbia

36' - Annullato un gol a Pedro, partito in posizione di fuorigioco. Lo spagnolo era nettamente oltre la linea dei difensori biancorossi

34' - Conclusione dalla grande distanza di Raul Silva. Il pallone termina tra le braccia di Pau Lopez

32' - Prima ammonizione della gara. Il cartellino è per Esgaio autore di un fallo su Mkhitaryan

30' - Roma vicina al raddoppio con Pedro e Mkhitaryan che non riescono a finalizzare un'ottima azione di contropiede. In particolare l'armeno perde l'attimo giusto per colpire a rete

28' - Fallo di Diawara a centrocampo. Calcio di punizione per il Braga.

23' - Ancora un tentativo dei portoghesi sempre con Fransergio. Il suo colpo di testa finisce fuori

20' - Tentativo da fuori area del Braga con Fransergio. Il tiro del brasiliano si perde sopra la traversa

18' - Ancora un errore di Veretout che serve involontariamene Galeno. Pau Lopez blocca

14' - Potenziale occasione per la Roma: i giallorossi si distendono in contropiede Veretout prova a lanciare Mkhitaryan in campo aperto. Il francese sbaglia però il passaggio

7' - Tegola per Fonseca. Cristante è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Bruno Peres. Ora il capitano romanista è Mancini

5' - Roma in vantaggio: Spinazzola riceve da Diawara sulla sinistra e serve Dzeko: il bosniaco anticipa tutti e fa 1-0

1' - Calcio d'inizio

Trasferta portoghese per la Roma, impegnata nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Sporting Braga. Fonseca, che proprio qui vinse una coppa nazonale nel 2016, restituisce a Dzeko una maglia da titolare con Pedro e Mkhitaryan alle sue spalle. A centrocampo fiducia a Diawara che affiancherà Veretout mentre in difesa ci sarà ancora Cristante. I padroni di casa sono terzi in classifica nel loro campionato e sono reduci da una vittoria in trasferta ottenuta domenica scorsa contro il Santa Clara.

Sporting Braga (3-4-2-1): Matheus; Esgaio, V. Tormena, Nuno Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Sporar, Galeno

All: Carvalhal

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

All: Fonseca

