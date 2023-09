Braga-Napoli, Garcia al debutto in Champions: «Non sono preoccupato, ci manca continuità. Kvara?, ritroverà il gol».

BRAGA – “Non sono deluso”. Rudi Garcia prova ad allontanare i cattivi pensieri sulla sua gestione del Napoli dopo il pareggio deludente di Marassi contro il Genoa: “Sicuramente non siamo contenti. Siamo quinti in campionato e avremmo voluto una posizione migliore. Abbiamo sbagliato due partite e sicuramente ci sarà bisogno del riscatto. C’è bisogno di continuità anche all’interno della stessa partita. Ma adesso siamo al debutto in Champions contro il Braga. E’ una competizione importante e daremo il 100%”. Il Napoli prova a voltare pagina mercoledì sera nella prima partita del girone C: “La Champions è una competizione diversa dal campionato. Abbiamo solo sei gare da affrontare che hanno un’incidenza diversa rispetto alle 38 della serie A, quindi è fondamentale vincere. E’ il nostro obiettivo e rispetteremo un avversario forte che è cresciuto molto nell’ultimo periodo”. Garcia ha parlato pure del rapporto con De Laurentiis: “Ci siamo sentiti né più, né meno rispetto alle altre volte.

Ci ho parlato stamattina, non ci sono problemi. Sono sereno e tranquillo e il presidente mi sembra altrettanto. Se lui è deluso? Chiedeteglielo”.

OSIMHEN E KVARATSKHELIA. “Osimhen ha cominciato benissimo la stagione segnando nelle prime due partite. Ha tutte le possibilità di ricominciare proprio contro il Braga. Kvaratkshelia? Ho parlato con lui. Khvicha è stato condizionato all’inizio della stagione per un infortunio rimediato in ritiro. Deve stare sereno e pensare a divertirsi. Prima o poi ritroverà il gol, ma non deve pensarci troppo. Il Napoli ha un gruppo forte. Io e la squadra ci stiamo conoscendo e abbiamo tutta l’intenzione di migliorare. Abbiamo subito 5 gol nelle 4 partite di campionato, ma anche soltanto 8 tiri in porta. Questo significa che non stiamo concedendo tanto. Sono convinto che miglioreremo e conquisteremo risultati importanti”.

NATAN. “Sta bene, ha smaltito un problema fisico al ginocchio. Voglio metterlo nella condizione di esprimersi al meglio”.