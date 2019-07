Lazio, visite mediche per Vavro: in giornata la firma del contratto

Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto. Continua la campagna acquisti della Lazio: dopo Adekanye in arrivo dalle giovanili del Liverpool, ecco Denis Vavro, difensore ormai ex Copenaghen. Il gigante slovacco in mattinata ha sostenuto i controlli di rito presso la clinica Paideia di Roma. La svolta nella trattativa è arrivata ieri, quando il ds Tare ha trovato anche l'accordo con Denis Petras, procuratore del giocatore. L’operazione dovrebbe costare al club di Claudio Lotito, circa 12,5 milioni di euro (bonus compresi). Il prossimo 9 luglio il centrale conoscerà i compagni di squadra e l’allenatore Simone Inzaghi in occasione del raduno a Formello, il 12 luglio è invece prevista la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA