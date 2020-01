120 Lazio, Castel Sant'Angelo si tinge di biancoceleste, tanti tifosi in Piazza della Libertà

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La facciata principale di Castel Sant’Angelo colorata di luci biancocelesti. Roma veste l’abito delle grandi occasioni per il 120esimo anniversario della Società Sportiva Lazio. Chi ha la fortuna di percorrere Ponte Elio verso il quartiere Prati ha davanti a sé uno spettacolo inedito. Mai, prima di oggi, il Mausoleo di Adriano era stato concesso ad una squadra di calcio e decorato così. Bocche spalancate, selfie e nasi all’insù fino alla statua dall’arcangelo Michele, che domina il monumento e con la spada, che sta per riporre nel fodero, sembra indicare Piazza della Libertà. E’ lì che allo scoccare della mezzanotte iniziano i fuochi d’artificio. E’ lì che da tradizione i tifosi si ritrovano i migliaia per aspettare il compleanno della loro squadra: il 9 gennaio 1900, su quella sponda del Tevere, per opera di nove padri fondatori, capitanati dal bersagliere Luigi Bigiarelli, nasceva la Lazio, «la prima squadra della Capitale». Questo il messaggio che verrà riproposto anche sulla nuova maglia, creata appositamente per festeggiare lo storico traguardo. Contro il Napoli, sabato pomeriggio all’Olimpico, Immobile e compagni la inaugureranno: nuovo logo, nuovo design, ma senza dimenticare la tradizione. La casacca ricorderà quella della stagione 1998-1999, usata fino al 9 gennaio 2000, giorno del centenario. La squadra, che ha cenato all’interno del Castello, dove tra le tante iniziative è stato presentato un francobollo ad hoc, domani riprenderà gli allenamenti, mentre i festeggiamenti andranno avanti: domani mattina cerimonia solenne al Salone d’Onore del Coni, presentazione nel primo pomeriggio del Lazio Club Montecitorio e in serata presso il Convento dei Frati Cappuccini di via Veneto, che fu sede della società negli Anni ’20, verranno presentati tre libri dedicati alla storia del club.