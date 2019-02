Lazio, visite mediche per Romulo: «Non vero l’ora di giocare»

Visite mediche in corso per Romulo presso la clinica Paideia. L’esterno destro, in arrivo in prestito dal Genoa con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro, è pronto per diventare un giocatore della Lazio. In mattinata si è allenato con i compagni in vista della partita contro il Frosinone, in programma lunedì alle 19:00 al Benito Stirpe. «Sono contentissimo di essere qui e di indossare questi colori - ha detto il brasiliano naturalizzato italiano ai canali social del club biancoceste -. Non vedo l’ora di giocare con questa maglia e dare tante soddisfazioni a voi tifosi, un abbraccio!». Sulla sua maglia verrà stampato il numero 27. Nella giornata di mercoledì effettuerà ulteriori controlli.

VERSO FROSINONE

Contro i giallo blu Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Milinkovic, squalificato, Luiz Felipe, alle prese con una lesione alla coscia destra, e Wallace, uscito malconcio dal match di coppa Italia contro l’Inter. Per l’ex Braga si teme uno stiramento.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA