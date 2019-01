​Lazio, i tifosi festeggiano in Piazza della Libertà i 119 anni del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno atteso la mezzanotte in Piazza della Libertà, i tifosi della Lazio. In centinaia hanno festeggiato il 119esimo anniversario della nascita della società biancoceleste. Fumogeni, cori e fuochi d’artificio hanno colorato e illuminato la sponda del Tevere del quartiere Prati, dove il 9 gennaio 1900 fu fondata la Lazio su iniziativa del sottufficiale dei bersaglieri Luigi Bigiarelli e di altri otto giovani. I colori scelti furono il bianco e il celeste in onore della bandiera della Grecia, patria delle Olimpiadi, e come simbolo fu adottata l’aquila, emblema delle legioni dell’Impero romano.INIZIATIVEIntanto, nella giornata del 9 gennaio saranno tante le iniziative della società. Il presidente Claudio Lotito insieme ad alcuni giocatori visiterà il Collegio San Giuseppe De Merode, nell'ambito dell'iniziativa "Dalla scuola allo stadio il modo giusto di sostenere lo sport". In serata poi presso il Circolo Canottieri Lazio saranno consegnati i premi Luigi Bigiarelli agli atleti appartenenti alle sezioni della Polisportiva Lazio, la più grande d’Europa.