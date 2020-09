Lazio, ecco Fares: «Contento di essere qui»

Una serata nel centro di Roma prima di iniziare l’avventura con la Lazio. Mohamed Fares si gode le ultime ore di relax in attesa di sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva, propedeutiche per la firma sul contratto con il club biancoceleste. L’esterno franco-algerino, in arrivo dalla Spal per circa 9 milioni di euro, è il candidato numero uno per ricoprire il ruolo da titolare sulla fascia sinistra almeno per le prime giornate di campionato. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione Senad Lulic, alle prese con i noti problemi alla caviglia. Insomma, un altro rinforzo per Simone Inzaghi. «Sono contento di essere qui. Non so ancora quando farò le visite mediche», le prime parole di Fares, che uscendo da un noto locale del centro ha preferito non farsi immortalare insieme ad alcuni giovani tifosi che lo attendevano da ore. Ultimo aggiornamento: 09:01

