Lazio, tutti a cena fuori per la Champions League

Ultimo aggiornamento: 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti verso la Champions League. La Lazio si compatta in vista del Milan. Giocatori, staff medico e staff tecnico, accompagnati da moglie, fidanzate e famiglie, si sono ritrovati a cena presso il ristorante Le Due Lune, vicino il centro sportivo di Formello. Un’occasione per stare insieme anche fuori dal campo. Una serata per cementare ancora di più quel «gruppo fantastico» che Simone Inzaghi elogia spesso pubblicamente. Del resto il tecnico già durante l’allenamento ha sottolineato l’importanza del match contro i rossoneri, in programma domenica all’Olimpico. Uno scontro contro una diretta concorrente per il quarto posto.