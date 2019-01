Lazio, Marusic a San Siro si è ripreso la fascia destra

Non più il punto debole della Lazio. Adam Marusic, dopo una serie di prestazioni deludenti (le ultime due saltate per squalifica), si riprende la fascia destra. Il montenegrino nella vittoria per 1-0 ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter si mette in evidenza, proprio nel giorno in cui la società preleva Romulo in prestito dal Genoa. Il numero 77 biancoceleste spinge e ripiega, prova il dribbling e raddoppia. Una prova convincente minuto dopo minuto. Qualche imprecisione c’è stata, ma in linea con quella dei compagni. Nella notte di San Siro Simone Inzaghi ha più di un motivo per sorridere.







