Lazio, Luiz Felipe stringe di denti e punta il Borussia Dortmund

Corre verso l’esordio in Champions League, Luiz Felipe. Il brasiliano della Lazio, reduce da un infortunio alla caviglia vuole esserci a tutti costi domani sera contro il Borussia Dortmund. Negli ultimi giorni ha alternato lavori specifici a sedute di fiosioterapia. Nella rifinitura odierna nel centro sportivo di Formello si è rivisto in campo. Sicuramente verrà convocato. Domani mattina Simone Inzaghi valuterà se schieralo oppure preservarlo in vista del match con il Bologna di domenica prossima. Pochi dubbi sul resto della formazione. Avanti con il 3-5-2. Strakosha tra i pali. Patric, Acerbi e uno tra Parolo e Hoedt in difesa. A centrocampo Leiva in regia con Milinkovic e Luis Alberto sulle mezzali. Fares a sinistra e Marusic a destra, preferito a Djavan Anderson, sulle corsie esterne. In attacco spazio alla coppia Immobile-Correa. “El Tucu” è in vantaggio su Caicedo e Muriqi, pronti a subentrare dalla panchina a gara in corso. Sulla via del rientro anche Escalante. Da valutare Cataldi, alle prese con un'influenza intestinale. Discorso simile per Pereira, che non sarà della partita. Assenti annunciati, oltre all'infortunato Radu, anche Lulic e Vavro.

