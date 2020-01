BOZZA Lazio, "La Storia" un libro per i 120 anni del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa in Piazza della Libertà, la cena a Castel Sant’Angelo, la coreografia contro il Napoli, ma anche un libro per celebrare i 120anni della Lazio. Una traguardo importante, quello biancoceleste, raccontato in una sorta di enciclopedia, intitolata “La Storia” in tutte le vicissitudini vissute dal club si intrecciano con il percorso dello sport a Roma. Il volume di 320 pagine svela la storia della Lazio dalle origini, 9 gennaio 1900 in piazza della Libertà, ai giorni nostri, arricchito da contenuti inediti e scoperte straordinarie con la collaborazione di importanti archivi storici e delle tante anime che compongono il variegato mondo biancoceleste, tra cui le 70 sezioni della Polisportiva, espressione di oltre 90 discipline e diecimila atleti. L'opera, curata da Fabio Argentini, è così composta: una sezione dove epica e aneddotica si intrecciano in un racconto, mappe e infografiche che segnano il cammino della Lazio, una timeline che, nelle prime pagine, sintetizza con rigore scientifico i momenti più importanti della storia laziale, un'ampia galleria fotografica, la storia delle maglie, del simbolo, degli uomini che hanno vestito la casacca biancoceleste, di tutte le vittorie e dei momenti indimenticabili. Senza dimenticare gli stadi in cui la Lazio ha giocato; dal primo campo in terra - quando il calcio, ancora sconosciuto, vedeva i suoi pionieri protagonisti - allo Stadio Nazionale dove l'Italia vinse il suo primo Campionato del Mondo, dal primo di proprietà della storia del calcio romano, la Rondinella, allo Stadio Olimpico.