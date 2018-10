Lazio, Inzaghi: «Non cerchiamo colpevoli. Ripartiamo dal gruppo»

Riprendere la strada interrotta. Simone Inzaghi vuole dimenticare le sconfitte contro Roma ed Eintracht Francoforte. Alla vigilia della sfida con la Fiorentina, il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:

Situazione delicata. «Più che un momento delicato, penso che veniamo da due sconfitte avvenute in modo diverso. Del derby se ne è parlato molto. Per quanto riguarda Francoforte, la sconfitta è stata condizionata da due espulsioni e dai nostri errori individuali che non devono accadere. Dobbiamo cercare di lasciare alle spalle queste due sconfitte che non erano preventivate, sapendo che domani abbiamo una partita importantissima e dovremo far nostra».

Spogliatoio. «Siamo tutti quanti insoddisfatti. Abbiamo perso un derby per noi molto importante, e abbiamo perso a Francoforte una partita altrettanto importante. Siamo consci anche che venivamo da 5 vittorie consecutive prima di questa settimana. Siamo a 3 punti dalla seconda in Serie A e in Europa siamo secondi in classifica, tutto è nelle nostre mani. Sappiamo che veniamo da due sconfitte e dobbiamo reagire».

Difesa. «Lo scorso anno abbiamo preso diversi gol, pochi su palla inattiva. Non eravamo attenti sulle marcature preventive, nelle ultime due partite abbiamo preso gol su palla inattiva: in più, il primo gol subito nel derby vale come una palla inattiva. Dobbiamo analizzare queste reti. Se all'inizio del campionato avevamo dato un po' di solidità dietro, ora la stiamo perdendo. Anche 11 vs 11 avevamo preso due gol evitabili a Francoforte, dobbiamo lavorare».

Critiche. «Nel calcio i giudizio cambiano in fretta, dovremo essere bravi a ribaltare questa situazione: fino a 6 giorni fa venivamo da 5 vittorie, ora con queste due sconfitte si sono ribaltati i giudizi. Domani avremo una partita molto importante, dovremo fare una grande prestazione contro una squadra in salute».

Milinkovic. «Anche qui vale il discorso di prima. Se dopo le vittorie lo si esalta, ora due prestazioni negative hanno portato un po' di critiche. Penso si debba fare un'analisi più dettagliata. Non ci vuole un colpevole, sono importantissime le individualità, ma serve il gruppo. Domani non voglio risposte da Milinkovic o da Basta, che è stato criticato. Voglio una grandissima partita da parte del gruppo. Quello che ti porta a vincere le partite è la squadra, è l'insieme della Lazio».

Gerarchie. «Penso che ogni allenatore abbia in mente le gerarchie, e che queste possano cambiare da un momento all'altro. Abbiamo analizzato queste due sconfitte, conosco solo un medicina: il lavoro. Abbiamo solo l'allenamento di oggi, cercherò di capire quali giocatori mi danno più garanzie».

Condizione dei singoli. «Domenica prima del derby avevo detto che sarebbero stati tutti convocati eccetto Lukaku. Sembrerebbe che stiano tutti bene. Caicedo aveva qualche linea di febbre a Francoforte, era due giorni che prendeva farmaci, lo abbiamo lasciato in hotel. La mattina non aveva più febbre, era stato preventivato un lavoro parziale in gruppo, poi il ragazzo mi ha detto che si sentiva di svolgere la parte finale. Fino alle 17 di oggi non ho certezza sulle condizioni dei ragazzi».

Rabbia e cattiveria. «Ce ne vogliono sempre. A Francoforte abbiamo commesso errori individuali, la partita l'ha chiusa l'arbitro con le due espulsioni. Dovremo mettere in campo questi aspetti perché domani affrontiamo una squadra in salute che proverà a metterci in difficoltà».

Prevedibilità. «Dovremo fare in modo di mettere in campo qualcosina in più per vincere. Prima della Roma eravamo osannati, ora ci sono le critiche. Sono ben attento ad ascoltarle, so che ce ne sono di costruttive, ma anche altre fatte per creare confusione. Dovremo essere bravi a far parlare il campo».

Condizione atletica generale. «Il tema della condizione atletica viene sempre fuori quando c'è una sconfitta. I valori sono sempre monitorati, corriamo in base anche a quanto riusciamo a tener la palla. Corriamo meno dietro la palla perché abbiamo aumentato il possesso del pallone. Nonostante fossimo in 9, la squadra ha tenuto bene il campo nonostante la partita l'avesse chiusa l'arbitro».

Caicedo-Immobile. «Devo vedere ancora l'allenamento di oggi, vediamo come stanno i ragazzi. Immobile sta bene, Caicedo deve rispondere oggi dopo il buon allenamento di ieri. Correa ha fatto bene fin quando è rimasto in campo, Luis Alberto è entrato bene a Francoforte. Non so se questa coppia potrò riproporla domani o in futuro».

Gruppo e Berisha. «Io penso che ho sempre parlato di gruppo in questi 2 anni e mezzo. Difficilmente in questa Serie A ti può far vincere una partita: forse capita una volta, ma alla lunga deve venire fuori il gruppo. Penso di avere ragazzi intelligenti che si aiutano. Berisha è in crescita, mi dispiaceva farlo esordire in una situazione di 9 contro 11, ma ha fatto bene. È un ragazzo positivo verso i compagni, starebbe tutto il giorno a lavorare. Sarà molto utile.»

Errori. «Abbiamo avuto delle partite decisive, c'è stato qualche calo di attenzione. È un difetto della mia squadra, ci stiamo lavorando, dovrà essere bravo a farlo capire ai miei giocatori. Speriamo di finire bene le partite».

Cambio modulo. «In questo momento la squadra ha bisogno di certezze, possiamo variare a partita in corso. Lo abbiamo fatto già in altre occasioni. Possiamo fare varianti, ma i miei conoscono questo modulo. Possiamo far giocare Leiva e Badelj insieme, ho la possibilità di spostare Milinkovic avanti e arretrare Luis Alberto. Farò dei cambi quando lo riterrò opportuno».

Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA