Lazio, Inzaghi: «Pensiamo a noi, non ai risultati delle altre»

Vuole dimenticare la sconfitta con il Milan e riprendere il cammino interrotto,. Il tecnico della, alla vigilia della trasferta contro il, fa il punto della situazione in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Diversi i dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo: Cataldi e Leiva si contendono un posto in regia. Al Via del Mare mancheranno per infortunio Lulic, Marusic e Correa.«Indipendentemente dai risultati delle altre, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Abbiamo analizzato la partita col Milan, c'è stato poco tempo. Domani abbiamo una partita importante e difficile a Lecce, dobbiamo affrontarla al meglio e ragionare di partita in partita. Vedremo un po' chi potrà darci garanzie per iniziare la gara».«Abbiamo ancora una seduta, vedremo chi ha giocato e chi no, chi potrà darci una mano. Il Lecce è una squadra che gioca bene a calcio, Liverani (allenatore del Lecce, ndr) è un ottimo tecnico e un amico. Sta lottando per la salvezza, ci sono tante squadre in pochi punti per non retrocedere. Anche qui all'Olimpico ci impensierì parecchio».