Lazio, gioia anche per Strakosha: rigore parato a De Paul

Chiude la porta e si prende la scena. Thomas Strakosha è uno dei protagonisti della vittoria della Lazio con l’Udinese per 2-0. Sicuro nelle uscite e attento nelle conclusioni da fuori area, l’estremo difensore biancoceleste si mette in luce al minuto 51’. L’arbitro Calvarese assegna un calcio di rigore per fallo di Lulic in area su Lasagna. Il detro di De Paul viene intercettato dal portiere albanese, che fa esplodere di gioia l’Olimpico. Insomma, oltre a Caicedo, autore del gol del vantaggio, anche il classe ’95 si distingue contro i friulani. Strakosha è uno dei titolari inamovibili di Simone Inzaghi. In questa stagione ha giocato tutte le gare di campionati più sette presenze tra Europa League e coppa Italia. Un’annata da record per l’ex Primavera, che non ha mai sofferto la concorrenza dell’esperto Proto, secondo portiere in rosa. Ultimo aggiornamento: 20:57





