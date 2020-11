Lazio, ecco Milinkovic: dopo le visite allenamento a Formello

Dalla Serbia col tampone. Via libera per Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio, come anticipato ieri dal Messaggero.it, interrompe l’isolamento e nel pomeriggio si è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Il “Sergente”, trovato positivo in Serbia durante il ritiro per gli impegni in Nations League, ha ricevuto l’ok per tornare in Italia: l’ultimo test molecolare ha dato esito negativo. In serrata parteciperà all’allenamento con i compagni a Formello e domenica verrà impiegato dal primo minuto contro l’Udinese. Una buona notizia per il tecnico Simone Inzaghi.

