Lazio, Cataldi: «Riscritto la storia». Immobile: «Porto tutti a cena per i 100 gol»

La gioia social per il tabù sfatato. La Lazio torna a vince a San Siro in campionato dopo 30 anni e i giocatori biancocelesti festeggiano sui social network. «Abbiamo riscritto la storia. Insieme. Ora non fermiamoci» scrive Danilo Cataldi, entrato in campo poco prima del gol decisivo di Correa. Il “Tucu” lancia un messaggio sintetico: «Grandissimi». Più ironico il post di Manuel Lazzari: «Grandissima vittoria. P.s. quanto ca**o pesi Ciro?». L’ex Spal, autore del cross per il vantaggio firmato da Immobile, scherza con l’attaccante numero 17, preso in braccio non senza difficoltà al momento dell’esultanza. Orgoglio e soddisfazione, invece, nelle parole di Immobile, che ieri ha firmato la 100esima rete in biancoceleste: «Devo ringraziare voi amici, compagni di mille battaglie per questo traguardo. Grazie ragazzi, il merito è anche vostro. Ps: non vi preoccupate, a cena vi ci porto». Insomma, tutti pronti a festeggiare, ma il calendario non ammette soste. Giovedì ci sarà la sfida di Europa League all’Olimpico contro il Celtic, mentre domenica a Roma arriverà il Lecce di Liverani. Due appuntamenti da non sbagliare.