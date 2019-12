Lazio, Cataldi: «Spero che Cluj-Celtic sia una partita vera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scenderà in campo per dimostrare ad Inzaghi tutto il suo valore, Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, alla viglia della sfida contro il Rennes in Francia, promette il massimo impegno, sperando in un risultato positivo da Cluj-Celtic. Il classe ’94 vuole sfruttare al meglio tutte le chance:Rimpianti. «Qualche piccolo rimpianto c’è. Eravamo la favorita del girone però ci sono stati episodi che ci hanno sfavorito. Potevamo fare meglio in alcune partite, a volte gira bene e altre male. Domani faremo la nostra gara come sempre e poi tireremo le somme».Altra gara. «Cluj-Celtic? La speranza c’è sempre, ma noi dovremo fare il nostro. Noi guarderemo la nostra gara e faremo di tutto per vincere. Spero si giochi una partita vera».Maturità. «Sono cresciuto e ho qualche anno in più rispetto a prima. Si cresce e si matura a tutti livelli, sia calcistico che umano. Qualche piccola battuta d’arresto mia ha aiutato a crescere. Dall’anno scorso mi sono messo a disposizione dei compagni e del mister, e farò così sempre. Mancano tre partite, speriamo di giocarle bene tutte e tre».Ruolo. «Il regista è un ruolo particolare e complicato, bisogna averci giocato per capirlo bene e bisogna anche sbagliare per capire. Davanti a me ho uno che quel ruolo lo fa “discretamente” bene (Leiva, ndr) e cerco di capire come si mette. Mi sto trovando meglio rispetto a prima. Spero di continuare così».