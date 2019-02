Lazio, Caicedo ancora una volta decisivo

Altro gol, altra vittoria. Dopo la rete contro il Frosinone, Felipe Caicedo firma anche il successo contro l’Empoli all'Olimpico. L’ecuadoriano della Lazio si procura e segna il calcio di rigore che vale l’1-0 finale. Un sinistro secco e potente, intuito appena dal portiere Provedel. Simone Inzaghi sorride e si gode il momento d’oro dell’attaccante. La speranza del tecnico è che l'ex Espanyol possa far bene anche nelle prossime gare. L'infortunio di Immobile, seduto in tribuna per un problema muscolare, tiene in ansia i biancocelesti in vista del match d'Europa League con il Siviglia, in programma giovedì prossimo a Roma. Intanto, lo stadio applaude e ringrazia Caicedo, uscito per un fastidio muscolare, per aver raggiunto momentaneamente il quarto posto.





