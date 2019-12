MySoccerPlayer, la tecnologia innovativa al servizio del calcio amatoriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tecnologica innovativa al servizio dello sport, in particolare del calcio amatoriale. E’ questo l’obiettivo della start-up “MySoccerPlayer”, una piattaforma informatica in grado di tracciare dati fondamentali per conoscere lo stato di salute dei calciatori. Si basa sull’utilizzo di una telecamere intelligente che rende disponile in tempo reale i dati raccolti durante una partita. Insomma, un’opportunità derivante dalla produzione in streaming e riproduzione VOD degli eventi sportivi, finalizzata alla promozione sana del talento, delle squadre e delle società, oltre all’analisi degli allenamenti e delle fasi di gioco attraverso il “Video Coaching”, basato su algoritmi di intelligenza artificiale. Il progetto “MySoccerPlayer”, che vanta un accordo di partnership con Pixellot Ltd, è stato presentato la scorsa settimana al dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, spiegando anche come aumentare i ricavi a sostengo delle associazioni sportive dilettantistiche. E’ stata anche l’occasione per affrontare il tema della tecnologia innovativa indomabile (I.O.T.). Il programma di ricerca illustrato è finalizzato alla realizzazione di un sistema wearable di sensori (posti all’interno di parastichi e calzini) che consentono di rilevare i parametri vitali, la localizzazione dell’atleta nel campo da gioco, la corretta postura e la prevenzione degli infortuni.