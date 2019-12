Lazio, festa in centro: Lotito e Immobile inaugurano il nuovo negozio

Un pomeriggio di festa, aspettando la Juventus. Bagno di folla per il presidente della Lazio Claudio Lotito, accompagnato dai giocatori Immobile, Leiva, Lulic e Bastos, per l'apertura del nuovo negozio ufficiale nel centro di Roma. Uno store, una biglietteria, ma anche un museo. Il Lazio Style di via di Propaganda, a due passi da piazza di Spagna, apre finalmente al pubblico. Non solo sciarpe, maglie, bandiere e gadget di ogni tipo, ma anche botteghino. Un servizio utile soprattutto per i turisti, che entrando potranno ammirare anche i cimeli più affascinanti della storia laziale: una vetrina, rinnovata periodicamente, verrà dedicata ai memorabilia. Presente all'inaugurazione anche l'aquila Olympia, immancabile mascotte, sempre più amata dai tifosi, al seguito della squadra.

