Bosnia-Italia, le pagelle: Bernardeschi un artista, Acerbi bomber vero. Barella super

DONNARUMMA 7Salva due volte nel giro di un minuto, prima su Cimirot e quindi su Kovacevic. La Bosnia poteva riaprire la partita, non c’è stato verso. Reattivo anche in svariate uscite a terra/aria. Decisivo.FLORENZI 6,5Il duello aereo con Dzeko (e non solo con lui) non è proponibile, se la cava bene sul resto. Propositivo e con gamba, nonostante “l’inattività” nella Roma, ottimo un cross nella ripresa per Belotti, che per poco non sigla il poker. E’ chiaro: il vero Florenzi è un altro, ma - vista la situazione - questo per ora è tanta roba.BONUCCI 6Tiene le chiavi del fortino, con poche distrazioni e un ammonizione in cassa.ACERBI 7,5Un lancio da regista (per Bernadeschi) poi il gol (su assist sempre di Bernadeschi) di destro, dal cuore dell’area. Come un centravanti. Romagnoli, per ora, viene messo in disparte da Mancini. Tutto torna. E’ il primo gol in Nazionale, nel momento migliore.EMERSON 6,5Non faceva capolino in nazionale dalla sfida di settembre contro la Finlandia. Se la cava bene.BARELLA 7Vive di strappi, di corse e di pressing senza sosta. Combattente, di qualità, vedi la palla lunga per Belotti e lo scarico vincente per Acerbi.JORGINHO 6,5Alza il pressing e gestisce il giro palla. Prestazione in surplace.TONALI 6Esordio da titolare per il cucciolone di Mancini, che lo vuole vedere all’opera da vicino e in mezzo ai grandi. Lui, timidezza zeroBERNARDESCHI 7C’è sempre lui nelle giocate offensive della Nazionale, fino a quella che porta al gol di Acerbi (in coabitazione con Barella). Un artista. Serata in cui cerca di divertirsi. E alla fine viene applaudito dai tifosi avversari.BELOTTI 7Procura il gol di Insigne e poi si mette in proprio con una bella botta da fuori area.INSIGNE 6,5Sbuca dal nulla e segna la rete del due a zero. Fa pochino prima e pochino dopo.EL SHAARAWY NGUn quarto d’ora con la partita già in archivio.CASTROVILLI NGDebuttante manciniano numero 21.GOLLINI NGUn altro debutto. Studia da “terzo”.MANCINI 8Nessun ct era mai riuscito, nella storia della Nazionale italiana, a vincere dieci partite di seguito. Mancini sì. E questo è. Se oggi l’Italia è bella e da record, molto del merito è suo.