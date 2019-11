Bosnia-Italia, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d’anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e continuare il percorso di crescita dopo il flop mondiale di 2 anni fa nel play off contro la Svezia. Così, stasera a Zenica (ore 20,45) contro la Bosnia ormai fuori gioco (4° posto, ma Prosinecki ha dovuto rinunciare alle dimissione), il ct azzurro cerca il 10° successo per il record di vittorie consecutive e la sicurezza di essere testa di serie (bastano 2 punti). In più valuta qualche giovane che gli può essere utile nella la competizione continentale che partirà il prossimo 12 giugno proprio nella Capitale con la gara inaugurale all’Olimpico.(4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct ProsineckiDonnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Roberto Mancini.